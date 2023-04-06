«Он неподвижен»: чем и как лечат тяжело больного Берлускони в реанимации

|
Рита Миронова
Рита Миронова 62

ANSA: Сильвио Берлускони начал проходить курс химиотерапии

«Он неподвижен»: чем и как лечат тяжело больного Берлускони в реанимации

Фото: www.globallookpress.com / STEFANO CAROFEI

Читайте нас в: Дзен Новости

У политика проблемы с дыханием и низкий уровень кислорода в крови.

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони начал курс химиотерапии от лейкемии. Об этом пишет итальянское информационное агентство Ansa.

Накануне Берлускони попал в реанимацию спустя пару дней после того, как обратился в больницу с жалобами. Медики не нашли ничего серьезного и выписали его на следующий день.

«Он неподвижен, даже если ситуация не серьезная, у него по-прежнему низкий уровень кислорода в крови, но он не интубирован. Будет важно следить за развитием ситуации в течение ночи», — рассказал собеседник агентства.

Состояние Берлускони стабильное, но недостаток кислорода нагружает сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Официальных комментариев по поводу диагноза не поступало, но СМИ сообщают, что он начал курс химиотерапии.

Ранее 5-tv.ru писал, что у экс-премьера Италии Берлускони нашли серьезное заболевание крови.

+11° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
80.67
1.17 88.13
1.03
Воспользуйтесь возможностями: китайский совет дня на четверг, 6 апреля

Последние новости

17:33
Бьет и не работает? Солнцев рассекретил сущность «настоящего» Влада Топалова
17:26
«Обрубок Украины сохранится»: поможет ли Киеву вступить в НАТО резолюция Литвы
17:18
Житель Томска проснулся после вечеринки, а гости оказались мертвы
17:09
«Он неподвижен»: чем и как лечат тяжело больного Берлускони в реанимации
17:01
«Своих» не жалеют: ВСУ уничтожили 14 украинских боевиков, сдавшихся в плен
16:47
Волочкова про критику и хейт: «Кого-то возмущает, кого-то возбуждает»

Сейчас читают

«Страшно смотреть»: исхудавший донельзя Панайотов ищет спасение от тяжелой зависимости
Старший лейтенант армии ДНР раскрыл основные методы ведения боев ВСУ
«Попадают на эту удочку»: Юлия Беретта честно об отношении к милфам
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео