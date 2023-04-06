У экс-премьера Италии Берлускони нашли серьезное заболевание крови

|
Рита Миронова
Рита Миронова 22

Corriere della Sera: у бывшего премьера Италии Берлускони выявили заболевание крови

У экс-премьера Италии Берлускони нашли серьезное заболевание крови

Фото: www.globallookpress.com / Vincenzo Nuzzolese

Читайте нас в: Дзен Новости

Накануне итальянский политик попал в реанимацию. Что стало причиной?

У бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони обнаружили серьезное заболевание крови. Как сообщает газета Corriere della Sera, 86-летний политик не первый раз попадает в больницу по этой причине.

«Следовательно, это не только плановые анализы, но и необходимое лечение. Боли, которые беспокоят его, и пневмония на самом деле являются осложнениями, которые могут появиться в его ослабленном организме», — пишет издание.

О госпитализации Берлускони стало известно 5 апреля. Изначально сообщалось, что причиной стали проблемы с сердцем. В 2016 году политик перенес операцию на органе, а в 2021 пережил коронавирус. В том же году после неудачного падения он лег в больницу на полное обследование, а в начале 2022 Берлускони госпитализировали с тяжелой инфекцией мочевыводящих путей.

Накануне нынешней госпитализации политик сам обращался в больницу с жалобами, однако медики успокоили его и выписали из клиники спустя одну ночь. А чуть позже Берлускони оказался в реанимации. Вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщал, что у политика начался рецидив пневмонии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего Сильвио Берлускони попал в больницу.

+11° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
79.50
0.14 87.10
0.38
Воспользуйтесь возможностями: китайский совет дня на четверг, 6 апреля

Последние новости

13:06
Участница «Голоса» Алла Рид: была последней, кто общался с Градским перед смертью
12:49
ВСУ начали массово покидать Артемовск
12:48
Школьница из Карелии чуть не умерла на руках у медиков из-за обмана родителей
12:42
«Цикличность насилия»: почему Рапунцель и ее муж постоянно ссорятся
12:34
У экс-премьера Италии Берлускони нашли серьезное заболевание крови
12:24
Памятник Владимиру Жириновскому открыли на Новодевичьем кладбище

Сейчас читают

«Страшно смотреть»: исхудавший донельзя Панайотов ищет спасение от тяжелой зависимости
Как изменятся отношения России и НАТО после вступления Финляндии
«Оцени масштаб катастрофы»: политолог назвал истинную цель визита Макрона в Китай
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео