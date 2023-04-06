«Обрубок Украины сохранится»: поможет ли Киеву вступить в НАТО резолюция Литвы

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 38

Политолог Мезюхо: НАТО примет «обрубок» Украины после завершения спецоперации

Фото, видео: www.globallookpress.com / Xander Heinl; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Сейчас в планы альянса не входит принятие Незалежной в организацию. Потом будет слишком поздно?

Сейм Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе. Политолог Иван Мезюхо в беседе с 5-tv.ru оценил перспективы Киева на осуществление заветной мечты.

Эксперт считает, что в Литве несколько переоценили свои возможности и степень влияния на международные геополитические вопросы. По его словам, сегодня приглашение Украины в НАТО не сработает — страну просто не ждут в Североатлантическом альянсе. Однако, отметил Мезюхо, в перспективе организация планирует расширяться.

«Эти планы заключаются в том, что запад рассчитывает на то, что какой-то обрубок от Украины сохранится после окончания специальной военной операции. И вот этот обрубок они примут в Североатлантический альянс», — прокомментировал эксперт.

Политолог в заключение добавил, что президент России давно говорит об обеспечении гарантий безопасности страны на десятилетия вперед. Именно сейчас этот вопрос актуален и нуждается в решении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, страшен ли России новый член НАТО в лице Финляндии у ее границ.

Тема:
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