Одним больше, одним меньше: страшен ли России новый член НАТО у ее границ

Власти Суоми подписали официальный документ о вступлении несколько часов назад.

Вступление Финляндии в НАТО добавит России нового противника на западной границе, где у нее и так достаточно врагов в лице членов Североатлантического блока. Однако Москва давно готова к такой ситуации. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог и журналист Юрий Светов.

«Враг у наших границ уже достаточно давно — после того, как бывшие республики СССР Латвия, Литва и Эстония вступили в НАТО. Поэтому вступление в альянс тех, кто когда-то бы частью Российской империи — Польши или теперь Финляндии — это продолжение тенденции, которую, увы, не удалось остановить. Попытки убедить наших „партнеров“, что этого делать не надо, ни к чему не привели», — констатировал эксперт.

Светов отметил, что в российско-финских отношениях снова наступил период, когда Финляндия стала враждебной страной для России. Она вошла в состав военного блока, который ставит своей целью противостояние России, а в конфликте на Украине активно содействует тому, чтобы Россия потерпела в нем поражение.

«То есть Финляндия снова делает то, что она делала между Первой и Второй мировыми войнами. Тогда она стала союзником гитлеровской Германии, потерпела поражение во Второй мировой войне и, казалось, сделала из этого вывод, что добрые отношения с Россией — гарантия ее нормального существования. Но нынешнее поколение финских политиков от этого отказалось», — подчеркнул Светов.

В свою очередь для России вступление Финляндии в НАТО не стало сюрпризом, добавил эксперт. Он напомнил, что до этого страна только формально не была членом альянса, но при этом активно с ним взаимодействовала, использовала натовские стандарты в армии и отправляла солдат для участия в операциях НАТО. В России все это прекрасно видели и делали выводы.

«Я напомню реакцию президента Финляндии Саули Ниинисте, который был удивлен тем, что президент России Владимир Путин очень спокойно воспринял его информацию о вступлении страны в НАТО. Они, видимо, ожидали какой-то шумной реакции, но мы спокойно сказали: приняли такое решение — будьте готовы платить за него», — заявил Светов.

Перед Россией сейчас стоит задача укреплять границу с Финляндией, а также продумывать ответ на угрозы российскому флоту со стороны НАТО, где уже провозгласили Балтику своим внутренним морем, отметил политолог.

Светов напомнил, что перед Второй мировой войной Германия всячески препятствовала выходу советского Балтийского флота в мировой океан, и не исключил, что теперь эту задачу будет выполнять Финляндия в составе НАТО.

«Я думаю, что одна из главных задач, которая будет поставлена перед Финляндией, — это препятствование нашей военной деятельности в приарктическом регионе и воздействие на наш флот в Балтийском море», — заключил эксперт.

Финляндия официально стала членом НАТО 4 апреля. Об этом в соцсети сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Официальных подтверждений пока не озвучивалось.

Тем не менее в МИД РФ уже отреагировали на слова Моравецкого. В ведомстве заявили, что Россия будет вынуждена принять ответные меры как военно-технического, так и иного характера для устранения угроз после вступления Финляндии в НАТО.

Ранее финский журналист Кости Хейсканен в комментарии 5-tv.ru заявил, что день вступления Финляндии в НАТО станет «черным днем» для демократии в стране.