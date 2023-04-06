«Волшебная таблетка»: Полина Гагарина рассказала про секретные методы похудения

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 10

Полина Гагарина предупредила об опасности «волшебных таблеток» для похудения

«Волшебная таблетка»: Полина Гагарина рассказала про секретные методы похудения

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Знаменитость отрицает любые вмешательства во внешность, однако злым языкам не дает покоя красота артистки.

Российская певица Полина Гагарина похвасталась фигурой в социальных сетях. Она опубликовала яркое фото, на котором стоит в одном купальне и солнечных очках среди пальм. Подписчики, судя по всему, не поверили свои глазам — решили уточнить не принимает ли ведущая шоу «Голос» каких-нибудь препаратов для похудения.

«Сейчас стало очень модным обращаться к „волшебной таблетке“, чтобы похудеть. Друзья, я не перестану говорить о том, как это опасно!» — ответила певица.

Артистка добавила, что она считает себя крайне осторожным и пугливым человеком. По ее словам, она приверженец естественных методов, а на любые вмешательства решаться не готова. Касается это и хирургических операций, отметила Гагарина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Полина Гагарина рассказала о жизни после измены и развода с Дмитрием Исхаковым в 2022 году.

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