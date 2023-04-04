Полина Гагарина рассказала о жизни после измены: «Смысла нет»

Певица пережила болезненный развод с Дмитрием Исхаковым в 2022 году.

Певица Полина Гагарина сделала откровенное заявление по поводу измен. Со вторым мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым, артистка развелась в 2020 году. В соцсетях Гагарина поделилась личным опытом после предательства любимого мужчины.

«Без любви нет смысла. Поблагодарите за этот урок и скажите себе, что больше вы не позволите с собой так обращаться», — отметила певица.

Также она напомнила, что в жизнь обязательно придут другие люди, если не концентрировать внимание на неудачах и не отказываться от любви насовсем. Более того, артистка советует всем, кто столкнулся с изменой, поставить себе цель: через пять дней не думать о том, что произошло.

После развода Гагарина недолго была одна. Отношения с продюсером Владимиром Чиняевым у нее начались в 2020 году. Бывший муж изначально был против их связи. От Исхакова у Гагариной родилась дочь Мия. Еще один ребенок у певицы родился от первого мужа Петра Кислова.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-супруг Гагариной признался в чувствах к Юлии Пересильд.