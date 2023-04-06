На часах было 8:30: как украинская ДРГ пыталась проникнуть в Брянскую область

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 493

Украинская ДРГ пыталась проникнуть в Брянскую область около 8:30 утра

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Предотвратить ЧП помогли сотрудники Федеральной службы безопасности России. Что будет дальше?

В Минобороны России подтвердили информацию о попытке украинской разведывательно-диверсионной группы прорваться на территорию Брянской области. Как отметил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, все произошло рано утром — в 8:30 по московскому времени.

«Пресечена попытка проникновения ДРГ ВСУ численностью более 15 боевиков», — подчеркнул генерал-лейтенант.

Он также уточнил, что противнику было нанесено поражение огнем артиллерии. В результате боестолкновения диверсанты рассеялись, понесли большие потери и были вынуждены вернуться на территорию Украины.

Среди российских военнослужащих потерь нет, добавил Игорь Конашенков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказал, поможет ли резолюция Литвы попасть Украине в НАТО.

+13° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
80.67
1.17 88.13
1.03
Воспользуйтесь возможностями: китайский совет дня на четверг, 6 апреля

Последние новости

20:46
Протестующие во Франции подожгли любимый ресторан Макрона
20:35
Прокурор попросил приговорить Кара-Мурзу* к 25 годам за госизмену
20:26
Лукашенко завил о достигнутых договоренностях с Путиным по всем вопросам
20:19
По следам Варвары Карауловой? Психиатр объяснил возможную причастность Треповой к теракту в Петербурге
20:12
Почему нельзя ни пить, ни есть перед наркозом — ответ врача
20:01
Венсана Касселя подозревают в разрыве с Тиной Кунаки

Сейчас читают

«Страшно смотреть»: исхудавший донельзя Панайотов ищет спасение от тяжелой зависимости
Старший лейтенант армии ДНР раскрыл основные методы ведения боев ВСУ
«Наступают тяжелые времена»: какие страны МВФ пытается «подмять под себя»
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео