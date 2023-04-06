Предотвратить ЧП помогли сотрудники Федеральной службы безопасности России. Что будет дальше?

В Минобороны России подтвердили информацию о попытке украинской разведывательно-диверсионной группы прорваться на территорию Брянской области. Как отметил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, все произошло рано утром — в 8:30 по московскому времени.

«Пресечена попытка проникновения ДРГ ВСУ численностью более 15 боевиков», — подчеркнул генерал-лейтенант.

Он также уточнил, что противнику было нанесено поражение огнем артиллерии. В результате боестолкновения диверсанты рассеялись, понесли большие потери и были вынуждены вернуться на территорию Украины.

Среди российских военнослужащих потерь нет, добавил Игорь Конашенков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

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