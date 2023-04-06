Прокурор попросил приговорить Кара-Мурзу* к 25 годам за госизмену

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 34

Адвокат обвиняемого Мария Эйсмонт рассказала о ходе дела.

Прокурор попросил приговорить Кара-Мурзу* к 25 годам за госизмену

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Прокурор попросил суд приговорить к 25 годам лишения свободы в колонии-поселении оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу*. Об этом рассказала его адвокат Мария Эйсмонт 5-tv.ru после заседания, которое прошло в четверг, 6 апреля.

Кара-Мурза обвиняется в государственной измене, распространении фейков про Вооруженные силы Российской Федерации и управлению нежелательной организацией в стране. Сам обвиняемый вину не признает.

«Сегодня прокурор запросил 25 лет колонии по совокупности всех трех составов преступлений, по которым обвиняют Кара-Мурзу. Хочу отметить, что это максимально возможное наказание», — сообщила Мария.

Юрист также отметила, что она с командой адвокатов просила суд оправдать обвиняемого, так как они настаивают на его невиновности. Прения сторон проходят в закрытом режиме. Следующее заседание состоится в Московском городском суде 7 апреля.

Ранее, 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Кара-Мурза настаивает на своей невиновности.

* — признан иноагентом в РФ.

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