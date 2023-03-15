Кара-Мурза* отказался признавать свою вину в госизмене

Политик и публицист Владимир Кара-Мурза* не признал свою вину по предъявляемому ему обвинению в государственной измене, распространении заведомо ложной информации о российской армии и руководстве деятельностью нежелательной организации. Сообщение об этом появилось в аккаунте подсудимого в Twitter.

«Обвинение мне непонятно. Виновным себя не признаю», — указано в публикации.

Следствие уточнило, что Кара-Мурза распространял фейки о действиях Вооруженных сил РФ в зоне СВО во время своего выступления в палате представителей штата Аризона в США. Весной прошлого года политик был задержан. В день ареста, 22 апреля 2022 года, он также был внесен в список физических лиц — иностранных агентов.

По данным следствия, ранее Владимир Кара-Мурза работал в интересах нежелательной организации и принимал участие в конференции в поддержку политзаключенных, проходившей в «Сахаровском центре»** Москвы. Кроме того, публицист занимал должность вице-президента организации до лета 2021 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что следствием были получены доказательства о том, что Кара-Мурза консультировал иностранные спецслужбы.

* — признан иноагентом в РФ.

**— Региональная общественная организация «Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова» («Сахаровский центр») включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.