Праздник удовольствий: китайский совет дня на пятницу, 7 апреля

|
Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 46

В этот день стоит обходить стороной экстремальные развлечения.

Праздник удовольствий: китайский совет дня на пятницу, 7 апреля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 7 апреля?

В пятницу можно будет отдохнуть. Энергии дня располагают к неспешному времяпрепровождению и получению удовольствия от жизни. Дела будут идти также неспешно и размеренно.

Совет дня: обязательно выберите время на культурный досуг. Театр, концерт, посещение выставки или неспешная прогулка на природе восстановят ваше душевное равновесие и придадут сил завершить неделю плавно и без эксцессов.

Предостережение дня: максимально избегайте экстремальных развлечений и конфликтов. Выиграть в споре вряд ли удастся, а нервы и время будут потрачены — и в результате испорчены.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.

+6° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
80.67
1.17 88.13
1.03
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 апре...

Последние новости

4:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 апреля
3:53
Волочкова похвасталась подарком от «близкого друга» — бриллиантом почти в пять карат
3:33
Выбросить или сжечь: что делать с прошлогодней освященной вербой
3:31
В Нальчике накрыли подпольный завод по производству поддельной Coca-Cola
3:15
Праздник удовольствий: китайский совет дня на пятницу, 7 апреля
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

«Страшно смотреть»: исхудавший донельзя Панайотов ищет спасение от тяжелой зависимости
Старший лейтенант армии ДНР раскрыл основные методы ведения боев ВСУ
Упавший в Брянской области украинский самолет нес авиабомбу
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео