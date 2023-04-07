Пентагон начал изучать обстоятельства утечки данных о готовящемся наступлении Украины

В Пентагоне начали расследовать обстоятельства утечки секретных данных в Сеть о планах США и НАТО о контрнаступлении Украины. Об этом пишет газета The New York Times.

В слитых документах приводятся данные о графиках поставок оружия Киеву, численности войск и батальонов. Однако информации о том, как, когда и где Украина собирается начать наступление — нет.

Соответствующие сведения были слиты в Twitter и Telegram. Известно, что документы — пятинедельной давности. Одна часть с грифом «Совершенно секретно» содержит информацию о «Статусе конфликта по состоянию на 1 марта».

Вторая часть, по данным газеты, содержит краткие сведения о 12-и формирующихся украинских бригадах. Отмечается, что девять из них, по всей видимости, обучаются и снабжаются Штатами и другими союзниками по НАТО. Готовность шести из девяти бригад ВСУ, согласно раскрытым данным, должна была завершиться к 31 марта, а остальных — к 30 апреля.

До этого бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ВСУ с вероятностью в 100% понесут огромные потери при попытке контрнаступления, поскольку серьезно проигрывают армии России в вооружении.

Ранее, писал 5-tv.ru, в НАТО раскрыли планы Украины.