Россия оснастит МиГ-31 и Ил-76 ракетами и боевыми лазерами для поражения спутников

Россия работает над созданием комплексов противоспутниковой борьбы. Для этого самолет на базе истребителя-перехватчика МиГ-31Д оснастят специальной ракетой, а воздушное судно на базе транспортника Ил-76 — боевым лазером. Об этом говорится в статье издаваемого Минобороны РФ журнала «Военная мысль».

«Примерами российских комплексов противоспутниковой борьбы, создаваемых на перебазируемой и мобильной базе, являются: комплекс противокосмической обороны „Контакт“ на базе тяжелого истребителя-перехватчика МиГ-31; боевая лазерная система А60 „Сокол-Эшелон“ на базе транспортного самолета Ил-76; боевая лазерная система „Пересвет“», — сообщается в материале.

Как отмечает РИА Новости, разработка этих систем ведется с 1980-х. Оснащенный лазерным оружием самолет на базе Ил-76МД совершил первый полет в 1981 году. А ракету 79М6 «Контакт» пытались установить на самолет-носитель на базе МиГ-31Д с 1984-го.

Последнее упоминание о проекте так называемого лазерного самолета, похожего на комплекс А60, датируется 2020 годом. Тогда ТНТК имени Бериева выпустило соответствующий патент.

Что касается противоспутниковой ракеты, в 2018 году в интернете распространились фото самолета-носителя на базе МиГ-31 с неизвестным боеприпасом черного цвета под фюзеляжем. Эксперты назвали снаряд макетом противоспутниковой ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украину уличили в попытках влиять на работу гражданских спутников связи.