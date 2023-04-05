МИД РФ сообщило о попытках Киева влиять на работу гражданских спутников связи

В МИД РФ уличили Украину в попытках воздействовать на гражданские спутники связи с помощью иностранных специалистов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского министерства иностранных дел.

«Киевский режим при участии специалистов ряда иностранных государств предпринимает попытки воздействия на российские гражданские спутники связи», — указано в публикации ведомства.

В министерстве подчеркнули, что действия киевского режима являются запредельными нарушениями международного права, на что российская сторона может ответить подобающим образом. В МИД подчеркнули наличие всех необходимых «возможностей».

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о причастности западных спецслужб к терактам на территории России. По его словам, третьи лица помогают Украине в организации диверсий не только в новых субъектах РФ, но и в других регионах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал первостепенной задачей защиту жителей новых территорий России.