«Интернет стерпит все»: Бузова призналась в травле со стороны влиятельных людей
Ольга Бузова рассказала, что ее травят влиятельные люди из российского шоу-бизнеса
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Телезвезда научилась со временем не воспринимать близко к сердцу негативные комментарии в ее адрес.
Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что подвергается травле со стороны влиятельных людей в российском шоу-бизнесе. Об этом она рассказала в интервью Teleprogramma.
По ее словам, эти личности позволяют себе резкие высказывания в адрес артистки, чтобы за ее счет пропиариться.
«Сейчас буллинг продолжается, и за ним наблюдают все», — говорит звезда.
Также телеведущая добавила, что уже научилась не обращать внимание на негатив, который исходит от таких людей. По мнению Бузовой, многим людям просто легче сливать всю свою злость под ее снимками, нежели у себя дома, на свою семью.
«Пусть эта ненависть выльется на меня в виртуальном мире, а не заражает реальный мир! Интернет стерпит все! Когда я поняла и приняла это, мне стало легче», — высказалась Бузова.
Тем не менее, отмечает певица, ее продолжает любить огромное количество людей и она старается обращать внимание только на позитив. Для всех мил, как говорится, не будешь. К тому же артистка напомнила, что участие в проекте «Дом-2» сделало ее гораздо сильнее и научило, как минимум, воспринимать буллинг со спокойным сердцем.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему Бузовой жалко тратить деньги на свои мечты.
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