Московские врачи спасли малыша весом 760 граммов

Выбора не было. На консилиуме было принято решение — оперировать.

В Москве медики спасли малыша весом в 760 граммов, проведя на его сердце успешную операцию. Об сообщает пресс-служба здравоохранения.

Известно, что ребенок родился раньше срока и была необходима операция по закрытию артериального протока. А это значит, что малыша нельзя было ни в коем случае отключать от искусственной вентиляции легких. Столичные медики несколько раз пытались провести медикаментозное закрытие этого протока, но ничего не вышло. Пришлось экстренно созывать комиссию, на которой было принято решение о проведении операции.

«Операцию провели под руководством главного кардиохирурга Москва Михаила Абрамяна на базе перинатального центра Городской клинической больницы № 67», — говорится в сообщении.

Все прошло хорошо, состояние ребенка стабильное и его уже выписали. Сейчас он находится на амбулаторном наблюдении.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Подмосковье младенцу удалили гигантскую опухоль. Операция была сложной, потому что опухоль прилегала к крупному сосудисто-нервному пучку и прямой кишке. Тем не менее, врачи справились, а младенца - выписали.