Опубликовано видео задержания агента СБУ из Херсонской области

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 2 215

Мужчина признался, что отправлял другу скриншоты с карты, где было отмечено место нахождения армии РФ.

Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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ФСБ России опубликовали видео с агентом Службы безопасности Украины, которого задержали в Херсонской области. Шпион пытался узнать численность подразделений ВС РФ на территории Херсонской области и пересылал всю информацию через мессенджеры в СБУ.

Во время допроса задержанный признался, что его задержали во время несостоявшегося митинга в городе Херсон. По его словам, его друг работает в СБУ, попросил его, если он что-нибудь узнает о российских войсках, пересылать ему по телефону.

«Я дважды скинул ему. Одно видео, где говорится, что техника стоит, там, между тремя населенными пунктами, близ города Херсон. Он попросил, чтоб я поставил точку на карте и скинул ему видео. Я прислал, и еще скриншот с карты отправил», — говорит шпион.

Сейчас в отношении задержанного гражданина Украины возбуждены уголовные дела и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 20 лет в тюрьме.

Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин объявил, что страна окажет военную помощь ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областям. Самопровозглашенные республики обратились к РФ за помощью в связи с участившимися обстрелами со стороны киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как ФСБ задержала шпиона СБУ в Херсонской области.

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Опубликовано видео задержания агента СБУ из Херсонской области

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