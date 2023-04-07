ФСБ задержала шпиона СБУ в Херсонской области

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 593

Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

ФСБ задержала шпиона СБУ в Херсонской области

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ

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В ФСБ России сообщили о задержании в Херсонской области агента Службы безопасности Украины, который собирал данные о дислокации войск РФ.

В частности, агент пытался узнать численность подразделений ВС РФ на территории Херсонской области, их маршруты перемещения и виды военной техники, которую они используют. Всю информацию он пересылал через мессенджеры в СБУ.

«Данные сведения использовалась СБУ для передачи представителям военизированных формирований Украины с целью корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ», — говорится в сообщении.

Сейчас в отношении задержанного гражданина Украины возбуждены уголовные дела и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 20 лет в тюрьме.

Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин объявил, что страна окажет военную помощь ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областям. Самопровозглашенные республики обратились к РФ за помощью в связи с участившимися обстрелами со стороны киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как ВКС России поразили пункт одесской морской охраны в Херсонской области.

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