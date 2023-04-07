Продолжит дешеветь? Куда лучше всего вложить рубль

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 104

Доллару предрекли дальнейший рост до 85 рублей

Продолжит дешеветь? Куда лучше всего вложить рубль

Фото: www.globallookpress.com / Ohde/face to face

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Курс доллара за годовой период впервые превысил 80 рублей. Продолжится ли удешевление рубля? И что будет с российской валютой к лету?

Курс доллара впервые с апреля прошлого года поднялся выше 80 рублей. На этом фоне россияне задумываются, куда лучше всего вложить рубли, если американская валюта может продолжить рост. На этот вопрос в беседе с URA.RU ответил биржевой аналитик, инвестиционный стратег, кандидат экономических наук Сергей Суверов.

Эксперт пояснил, что удешевление рубля происходит из-за оттока капитала, и вряд ли ситуация в ближайшее время изменит курс.

«Если вы не хотите покупать доллары, то можно открыть счета в дирхамах ОАЭ. Они привязаны к валюте США. Или купить облигации, которые номинированы в доллары. Сейчас они дают неплохую доходность в районе 6,5%», — посоветовал Суверов, отметив, что открытие счетов в долларах несет санкционные риски.

Экономист также дал прогноз о состоянии рубля к лету нынешнего года. По его словам, курс американской валюты может подняться до 85 рублей с учетом того, что нефть вряд ли подорожает из-за рецессии в экономике западных стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что китайская валюта стала самой торгуемой в России. Впервые юань обошел американца еще в феврале, но в марте разница стала более заметной.

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