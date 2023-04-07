«Смысл важнее»: Ольга Бузова раскрыла секрет своих необычных нарядов

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 42

Бузова появилась на музыкальной премии в облегающем платье с раскрывшимися розочками

«Смысл важнее»: Ольга Бузова раскрыла секрет своих необычных нарядов

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Ольга Бузова

На недавней музыкальной премии телеведущая появилась в платье с розочками и жуками скарабеями. О чем говорит ее образ?

Телеведущая Ольга Бузова, известная в том числе своими необычными нарядами, появилась на музыкальной премии «Жара» в черном облегающем платье, которое украшали раскрывшиеся розочки. Об этом сообщают dni.ru.

Сама Бузова заявляет, что ее образы всегда просты и лаконичны. Хотя в недавнем наряде можно заметить и массивных жуков скарабеев, которые, к слову, в мифологии Египта символизируют силу и возрождение из загробной жизни.

«Заложенный в них (образы. — Прим. ред.) смысл иногда важнее, чем цвет или внешний эффект», — пояснила телеведущая.

Ольга Бузова появилась в платье с раскрывшейся розочкойОльга Бузова появилась в платье с раскрывшейся розочкой. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Между тем нашлись и те, кто высмеял образ знаменитости, сравнив ее с безвкусно одетой Ольгой Рыжовой из «Служебного романа». В ее сторону в фильме прозвучали иронично схожие с ситуацией слова: «Ну вон же она сидит, в жутких розочках!» Несмотря на злобные комментарии, Бузова продолжает свой путь, как это делают скарабеи-труженики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова призналась, что подвергается травле со стороны влиятельных людей в российском шоу-бизнесе.

Тема:
Ольга Бузова
7 апр
Перенесшая инсульт сестра Ольги Бузовой мучается от болей
7 апр
«Интернет стерпит все»: Бузова призналась в травле со стороны влиятельных людей
6 апр
Бойфренд Бузовой перенес тяжелую операцию: «Самое страшное позади»
4 апр
«Вот такая я»: почему Бузовой жалко тратить деньги на свои мечты
2 апр
«Это невозможно»: Анна Бузова рассказала о состоянии здоровья после инсульта
30 мар
Бузова готова вернуться к бывшему: «Можно дважды войти в одну и ту же реку»
29 мар
Взрослая девочка: как родители Ольги Бузовой реагируют на ее «тотальное» одиночество
28 мар
«Поцеловал и ушел»: Дмитрий Тарасов объяснил, почему почти не видится с детьми
27 мар
«Отжигать до победного»: психиатр оценил возможный алкоголизм Ольги Бузовой
27 мар
«Трагедия в жизни»: Рустам Солнцев заявил об ужасающей зависимости Ольги Бузовой
+9° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
80.67
1.17 88.13
1.03
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 апре...

Последние новости

13:29
«Пришло осознание»: военный эксперт объяснил уменьшение поставок оружия Киеву
13:10
Алкогольный живот? Нарколог объяснил, что происходит со здоровьем МакSим
13:02
Блинкен рассекретил сроки начала контрнаступления ВСУ
12:54
Чичерина и Апачев выпустили песню в память о Владлене Татарском и павших воинах
12:45
«Шоу уродов в кроссовках»: как в Варшаве оценили лук Зеленского
12:33
«В больницу не затащишь!» — Пресняков-старший перенес несколько серьезных операций

Сейчас читают

На несколько десятков миллионов: подруга рассекретила список подарков на день рождения Киркорова
Старший лейтенант армии ДНР раскрыл основные методы ведения боев ВСУ
Упавший в Брянской области украинский самолет нес авиабомбу
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео