«Смысл важнее»: Ольга Бузова раскрыла секрет своих необычных нарядов
Бузова появилась на музыкальной премии в облегающем платье с раскрывшимися розочками
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
На недавней музыкальной премии телеведущая появилась в платье с розочками и жуками скарабеями. О чем говорит ее образ?
Телеведущая Ольга Бузова, известная в том числе своими необычными нарядами, появилась на музыкальной премии «Жара» в черном облегающем платье, которое украшали раскрывшиеся розочки. Об этом сообщают dni.ru.
Сама Бузова заявляет, что ее образы всегда просты и лаконичны. Хотя в недавнем наряде можно заметить и массивных жуков скарабеев, которые, к слову, в мифологии Египта символизируют силу и возрождение из загробной жизни.
«Заложенный в них (образы. — Прим. ред.) смысл иногда важнее, чем цвет или внешний эффект», — пояснила телеведущая.
Ольга Бузова появилась в платье с раскрывшейся розочкой.
Между тем нашлись и те, кто высмеял образ знаменитости, сравнив ее с безвкусно одетой Ольгой Рыжовой из «Служебного романа». В ее сторону в фильме прозвучали иронично схожие с ситуацией слова: «Ну вон же она сидит, в жутких розочках!» Несмотря на злобные комментарии, Бузова продолжает свой путь, как это делают скарабеи-труженики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова призналась, что подвергается травле со стороны влиятельных людей в российском шоу-бизнесе.
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