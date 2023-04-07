Подруга Киркорова перечислила желанные подарки знаменитости ко дню рождения

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 191

Подруга Киркорова Гордиенко назвала путевку на Мальдивы и автомобиль от 30 миллионов лучшими подарками на день рождения звезде

Подруга Киркорова перечислила желанные подарки знаменитости ко дню рождения

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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На прошлый праздник артиста, в частности, радовали брендовыми сумками и золотыми очками. Чем на этот раз можно удивить поп-короля?

Подруга и коллега певца Филиппа Киркорова, Наталья Гордиенко, раскрыла список подарков, которыми можно удивить на день рождения поп-короля, который он отметит 30 апреля.

«Я знаю, что Филипп был бы рад вещам французского модного дома Louis Vuitton. Много запрещенки было бы сейчас очень кстати!» — отметила она в интервью изданию dni.ru.

А еще, уверена она, эстрадный певец оценил в качестве презента путевку на Мальдивы или автомобиль бизнес-класса. К примеру, Aurus, который меньше 29 миллионов рублей не стоит.

Знаменитость подчеркнула, что сама к выбору подарков подходит щепетильно. Для нее важно, добавляет он, чтобы они соответствовали человеку и подчеркивали его индивидуальность.

К слову, прошлый день рождения Филипп Киркоров отметил с размахом — праздник обошелся ему примерно в 40 миллионов рублей. Подарки тоже соответствовали уровню торжества. Среди них, к примеру, были золотые очки от Григория Лепса, брендовая сумка от Яны Рудковской. Ольга Бузова преподнесла шляпу за 290 тысяч рублей, а певица Валерия и Иосиф Пригожин тоже презентовали сумку — за 480 тысяч. Приятель знаменитости по имени Евгений вручил звезде уникальные золотые наушники, сделанные по слепку ушной раковины Филиппа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что седая борода Киркорова не дает покоя россиянам.

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