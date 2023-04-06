«Стал похож на отца»: Киркоров появился на публике с седыми волосами после пластики

Поклонники были огорчены из-за преображения короля российского шоу-бизнеса.

Певец Филипп Киркоров в своей социальной сети похвастался новым образом. Как известно, знаменитость недавно пережил пластические операции и сменил имидж. Однако пользователи сети резко восприняли перемены.

Артист отправился на гастроли и опубликовал в личном блоге видео в новом образе. Как прокомментировал сам Киркоров, в Новосибирск он прибыл «на стиле». На нем узкие джинсы и дизайнерская крутка, а дополняют байкерский образ солнцезащитные очки и берет с металлической отделкой. Обесцвеченные волосы Филипп состриг и отпустил бороду. Фанаты не пожалели слов для «поседевшего» исполнителя.

«Ну вот прям старик! Верните нам молодого, красивого Филиппа»;

«Стал похож на отца и постарел лет до 70»;

«Вроде сделал операции по омоложению, но веет от него старостью»;

«Обновлялся, пластику делал и постарел лет на 30»;

«Вам же 50, а не 70», — написали поклонники под публикацией.

Примечательно, что 55-летний Филипп Киркоров работает не только над лицом, но и над телом. Хирурги переделали артисту торс в области груди и подкорректировали соски. Уже в конце апреля певец продемонстрирует свои формы на сольном концерте, приуроченном к его юбилею.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров схватил за грудь фанатку на глазах у толпы.

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