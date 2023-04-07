«Шоу уродов в кроссовках»: как в Варшаве оценили лук Зеленского

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 1 014

Осташко: внешний вид Зеленского возмутил жителей Польши

«Шоу уродов в кроссовках»: как в Варшаве оценили лук Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / James McGill

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Своим внешним видом Зеленский демонстрирует неуважение к стране, считают поляки.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Варшаву успел разозлить местных жителей одним своим видом. Об этом сообщает журналист и телеведущий Руслан Осташко в своем Telegram-канале.

По его словам, Зеленского с его делегацией сравнили с бомжами. У поляков возник главный вопрос: «У главы Украины есть хотя бы один костюм?». Ведь он показался на людях снова в кроссовках, штанах в стиле милитари и черном свитере. Представители же его делегации оделись куда хуже: на ком-то были зеленые штаны, на других — черные куртки и костюмы цвета хаки. Причем, вся одежда украинцев была мятая.

«Кто эти бомжи и зачем? Прекратите это шоу уродов в кроссовках», — заявил один пользователь.

Многие местные жители даже заявили, что таким образом Зеленский продемонстрировал свое неуважение к Польше. По мнению большинства людей, все-таки недопустимо приезжать на переговоры в спортивном стиле.

Владимир Зеленский прибыл в Польшу 5 апреля. Украинский лидер запланировал свой визит в Варшаву для того, чтобы подготовиться к разговору с Россией и встретиться с коллегой — президентом Польши Анджеем Дудой.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил о ее начале 24 февраля 2022 года, после обращения властей ДНР и ЛНР с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Песков ответил на заявление Зеленского об отношениях с Польшей.

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