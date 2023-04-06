Президент Украины не перестает «удивлять» своими заявлениями. Что будет дальше?

За заявлениями президента Украины Владимира Зеленского нужно тщательно следить, чтобы понять его планы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Такое мнение он выразил после высказываний Зеленского о том, что между Украиной и Польшей скоро не будет никаких границ.

«Если господин Зеленский хочет идти по пути соседей и объявить, что не будет украинского языка, а будет польский, мы такие прецеденты видели по соседству от Украины, вряд ли это можно понять», — сказал Песков.

Также он добавил, что в случае, если Зеленский имеет в виду вообще поглощение Украины со стороны польского государства, то тут уже надо тщательно разбираться. Сейчас нужно набраться терпения, заключил Песков.

До этого Владимир Зеленский заявил, что между Украиной и Польшей в будущем не будет никаких границ: ни политических, ни экономических, ни исторических. Более того, Зеленский, прибыв в Варшаву, кричал: «Слава Украине!». Он поблагодарил страну за поддержку и назвал поляков и украинцев — братьями и сестрами.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил о ее начале 24 февраля 2022 года, после обращения властей ДНР и ЛНР с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Польше заявили, что украинские беженцы убедили их в необходимости денацификации.