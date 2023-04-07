Алкогольный живот? Нарколог объяснил, что происходит со здоровьем МакSим

Нарколог Алексей Казанцев допустил, что изменения в теле певицы могут быть связаны с пристрастием к алкоголю.

На недавних концертах певица МакSим предстала в странном образе — округлившийся живот, отсутствие равновесия и пошатывания. Поклонники и эксперты разделились во мнениях. Кто-то считает, что артистка беременна, а кто-то связывает сорванные выступления с алкогольной зависимостью, от которой она якобы страдала уже раньше.

Врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с Woman.ru оценил, связаны ли изменения в теле МакSим с частым употреблением алкоголя. К слову, после неудачных концертов артистку видели за спиртным и кальяном.

По словам специалиста, живот круглым чаще всего становится у мужчин из-за образования висцерального жира вокруг органов. Однако такие изменения в теле происходят и у женщин, это, в том числе может быть связано с поражением печени или циррозом.

«Тогда формируется так называемый асцитный живот. Когда жидкость скапливается в брюшной полости, а устранить ее можно только хирургическим путем. Но это очень запущенная ситуация, к такому приходят за годы», — пояснил Казанцев.

Также врач допустил наличие неврологических и соматических проблем у певицы, поскольку во время выступления она пошатывалась, пыталась поймать равновесие и хваталась за стойку микрофона. В такое состояние, по его словам, могут приводить и некоторые рецептурные препараты, которые могли быть подобраны не правильно.

«Если живот стремительно увеличивается, то нужно максимально быстро бежать на УЗИ, проверять состояние органов брюшной полости», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как продюсер Яна Рудковская прокомментировала скандал вокруг певицы МакSим. По ее мнению, артистке нужно бережнее относиться к своему здоровью.