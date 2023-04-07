«Пришло осознание»: военный эксперт объяснил уменьшение поставок оружия Киеву

Запад сократил объемы поставляемых вооружений Украине по двум причинам, рассказал полковник запаса Сергей Хатылев.

Запад сократил объемы поставок оружия Киеву по двум причинам: из-за неуемных аппетитов ВСУ и высокой вероятности уничтожения вооружения из-за неумения боевиков им пользоваться. Об этом URA.RU рассказал экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ, полковник запаса Сергей Хатылев.

«Пришло осознание, что сколько не поставляй, все мало со стороны Украины. Второе — сколько не поставляй, мы все уничтожим. Я прикладываю к этому, что они не умеют, не обслуживают, нужно ремонтировать. То, что они поставляют, это не первая категория вооружений. Они это не скрывают. Со складов откуда-то снятая техника непонятного качества», — рассказал военный эксперт.

По его словам, в США поставки оружия Украине воспринимают как прибыльное дело. Они отправляют «всякий хлам», чтобы закупить новое оружие и бронетехнику для себя. Вместе с тем Вашингтон настаивает, чтобы страны Европы отдали Киеву все имеющееся у них вооружение советского образца. Затем американцы будут продавать им свое оружие по огромным ценам.

«Они (европейские политики. — Прим. ред.) просто пришли в ужас. Им придется в тысячу раз больше платить за самолеты, за корабли, за танки, за винтовки», — заключил военный эксперт.

С каждым днем эти слова находят все больше подтверждений. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Греция отказалась отправлять Киеву новое оружие, чтобы не ослаблять свою обороноспособность.