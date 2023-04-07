В Минобороны РФ предупредили о возможной подготовке провокаций с биооружием в Польше

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Игорь Рязов
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В конце апреля в Варшаве пройдут сборы, на которые отбирают специалистов с опытом в исследованиях двойного назначения, рассказал генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

В Минобороны РФ предупредили о возможной подготовке провокаций с биооружием в Польше

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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В Польше в конце апреля пройдут сборы, под видом которых может проводиться подготовка к провокациям с биологическим оружием. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

По словам генерал-лейтенанта, запись на упомянутые сборы проходит на сайте Украинского научно-технического центра (УНТЦ). Обязательным условием участия в специальных курсах является наличие опыта в исследованиях двойного назначения.

«В период с 24 по 26 апреля 2023 года с отобранными кандидатами пройдет онлайн-обучение, параллельно планируется организовать очную встречу в Варшаве… Мы не исключаем, что под видом подобных курсов будут проводиться мероприятия по подготовке провокаций с биологическим оружием и развертыванию информационной кампании против Российской Федерации», — сообщил Игорь Кириллов.

По данным Минобороны РФ, после сборов их участники смогут продолжить работу над закрытыми проектами. Причем как на территории Украины, так и за ее пределами.

«Для реализации поставленных задач управление по снижению угрозы Минобороны США задействует потенциал ученых-биологов не только из Украины, но и государств Средней Азии и Закавказья. Работы в этом направлении спланированы американской администрацией на период, по меньшей мере, до 2025 года», — подытожил начальник российских войск РХБЗ.

В Минобороны РФ неоднократно говорили о наличии американских биолабораторий на Украине и исходящей от них опасности для России. В частности, там на солдатах ВСУ ставились опыты — от воздействия психотропных веществ до экспериментов с ВИЧ-инфекцией. В российском оборонном ведомстве подчеркивали, что свернуть подобные военно-биологические программы удалось лишь благодаря спецоперации по защите Донбасса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джон Кирби подтвердил наличие биолабораторий США на Украине. Представитель Совета национальной безопасности США также рассказал о сотрудничестве украинских и американских ученых в этой сфере.

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