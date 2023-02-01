Джон Кирби подтвердил наличие биолабораторий США на Украине

В Вашингтоне признали причастность к работе биолабораторий на Украине. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил, что американские специалисты сотрудничали там с украинскими учеными. Правда, по его словам, занимались вполне мирными исследованиями — в сфере предотвращения пандемии. Биооружие в этих лабораториях якобы не разрабатывали, а в дальнейшем их и вовсе закрыли.

В российском Минобороны считают иначе — военно-биологические программы на Украине удалось свернуть лишь благодаря специальной военной операции. А на солдатах ВСУ ставились опыты — от воздействия психотропных веществ до экспериментов с ВИЧ-инфекцией.