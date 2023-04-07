«Эльфийский брутал»: Киркоров в двух словах описал свой новый образ

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 79

Филипп Киркоров назвал свой новый образ «эльфийским бруталом»

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / fkirkorov; 5-tv.ru

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Музыкант произвел фурор на музыкальной премии «Жара».

Певец Филипп Киркоров в двух словах описал свой новый образ после перенесенной пластики и смены имиджа — с белыми волосами и бородой артист ощущает себя «эльфийским бруталом». Так подобрал в свой адрес слова музыкант в дружеской беседе с коллегой ANNA ASTI и поделился видео в соцсетях.

В компании певицы поп-король появился на фестивале «Жара» — артистка трогала музыканта за бороду, отвешивала ему комплименты, а потом слово подхватил сам Филипп, мелькая при этом перед камерой блестящими серьгами и серебристым леопардовым костюмом. 

«Представляете, какая тусовка у нас сегодня. Какию люди… Скажи им, какой я красивый… Я — эльфийский брутал», — заявил артист, снимая себя на камеру.  

ANNA в ответ согласилась с певцом и нежно поцеловала его в губы. В объектив между тем попали и другие знаменитые гости церемонии, в числе которых была Ольга Бузова и певец Jony, ожидавшие, видимо, своего звездного часа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем секрет необычных нарядов Ольги Бузовой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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