Си Цзиньпин предложил Макрону внести свое предложение по перемирию на Украине

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 14

Французский лидер прибыл в Пекин с рабочим визитом, в ходе которого обсудил с председателем КНР ситуацию с украинским кризисом.

Си Цзиньпин предложил Макрону внести свое предложение по перемирию на Украине

Фото: Reuters / POOL

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В Китай с рабочим визитом 5 апреля прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. За два дня переговоров он обсудил с Си Цзиньпином украинский кризис, план перемирия и обстановку на Запорожской АЭС. 

Выслушав позицию французского лидера, председатель КНР предложил ему внесли свое предложение в урегулирование конфликта на Украине. При этом Си Цзиньпин подчеркнул, что поддержит его и не будет рассматривать украинский кризис в своих интересах, передает Reuters.

До этого стало известно, что Макрон не смог убедить председателя КНР изменить свою позицию по украинскому конфликту. Несмотря на все старания европейского гостя его китайский коллега остался непреклонен. Более того, он не скрывал, что длинная речь, в том числе о «российской агрессии», его утомила.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз подталкивает Си Цзиньпина к диалогу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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