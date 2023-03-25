ЕС вынашивает планы о принуждении Китая к диалогу с Зеленским

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 145

FT: ЕС настаивает на переговорах председателя КНР Си Цзиньпина с главой Украины Зеленским

ЕС вынашивает планы о принуждении Китая к диалогу с Зеленским

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Вашингтон вместе с европейским блоком тоже имеет выгоду от встречи лидеров. На что он рассчитывает?

Евросоюз (ЕС) подталкивает главу Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпина к диалогу с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет издание Financial Times.

«ЕС подталкивает Си к переговорам с Зеленским», — приводят журналисты слова чиновника европейского блока, который дал комментарий на условиях анонимности.

По его данным, ЕС хочет взаимодействия китайской стороны не только с РФ, но и с Незалежной. До этого советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк говорил о запланированных переговорах между украинским и китайским лидерами. Подоляк отмечал, что Пекин, по мнению киевского режима, не решил для себя, какой позиции он придерживается и готов ли взять на себя миссию миротворца.

В Белом доме считают, что встреча Зеленского и Си Цзиньпина поможет сбалансировать взгляд КНР на украинский кризис. Ранее 5-tv.ru писал о том, какой сценарий развития конфликта на Украине является самым опасным.

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