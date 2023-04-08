Взялись за старое: США строят новые биолаборатории на Украине

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МО РФ: США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Federico Gambarini; 5-tv.ru

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Также известно, что идет поиск новых специалистов.

США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине. Об этом заявили в нашем Минобороны. Сейчас идет поиск новых специалистов, в том числе и в Незалежной. Отобранные кандидаты сначала пройдут онлайн-обучение. А потом должны очно встретиться в Польше. В ходе сборов участникам предложат работу над закрытыми проектами на Украине или за ее пределами.

«Решено изменить название программы „Совместные биологические исследования“, которая фактически направлена на разработку компонентов биологического оружия. В протоколе отмечено, что программа получила новое название — „Исследования по бионадзору“. В соответствии с документом военное ведомство намерено продолжать исследования опасных патогенов, осуществлять сбор биологических материалов и направлять их в Соединенные Штаты. США никогда четко не заявляли о своих обязательствах в области безопасности исследований в подконтрольных им биолабораториях. Непрозрачность их деятельности создает риск распространения опасных патогенов в районах размещения биообъектов», — говорит начальник войск РХБ защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

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В деле о биологических исследованиях Пентагона на Украине появились новые фигуранты. Это, к примеру, замглавы киевского областного лабораторного центра и директор института проблем здравоохранения. Также отмечено, что многие участники биопроектов покинули Украину. Для предотвращения утечки сведений американцы экстренно пытаются их найти.

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