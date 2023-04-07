Вбрасывают новые штаммы: в Минобороны РФ увидели искусственную подпитку пандемии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 29

Минобороны РФ: пандемия COVID-19 подпитывается искусственно со стороны США

Вбрасывают новые штаммы: в Минобороны РФ увидели искусственную подпитку пандемии

Фото: www.globallookpress.com / Zygimantas Gedvila via www.imago

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Тема:
Эпидемия коронавируса

Оборонное ведомство также располагает данными о том, что США продолжают свою военно-биологическую деятельность.

Искусственное происхождение и подпитку пандемии коронавируса снова обсудили в Минобороны РФ. По данным ведомства, география распространения и изменчивость вируса была крайне необычна и вызывала много вопросов.

В пример тому варианты «бета» (ЮАР, Великобритания), «гамма» (Бразилия) и «дельта» (Индия). Также в ведомстве упомянули и мощный «омикрон», который распространялся, несмотря на антиковидные меры.

«Создается впечатление, что кем-то предпринимаются целенаправленные действия по усилению патогенных свойств вируса, а пандемия искусственно подпитывается посредством вброса новых усовершенствованных вариантов», — отметил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов во время брифинга.

По информации военного ведомства, США по сей день продолжают привлекать к реализации военно-биологических программ государственные ведомства, не имеющие отношения к здравоохранению, тем самым отводя внимание от главного бенефициара — Пентагона.

«Непрозрачность военно-биологической деятельности США создает риск распространения опасных патогенов в районах, где размещены американские биолаборатории», — добавил Кириллов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по информации вице-спикера Госдумы и сопредседателя комиссии по расследованию деятельности биолабораторий Ирины Яровой, на Украине под видом американских биолабораторий работали объекты НАТО.

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