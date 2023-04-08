Бойцы ВС РФ уничтожили до 20 боевиков ВСУ на купянском направлении ударом из РСЗО
Реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Торнадо-С» одновременно выстрелили по скоплению украинских националистов у села Богуславка.
Фото: © РИА Новости / РИА Новости
Военнослужащие ВС РФ уничтожили до 20 боевиков ВСУ на купянском направлении в ходе удара из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил начальник пресс-службы группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.
Удар был групповым — его одновременно нанесли расчеты РСЗО «Ураган» и «Торнадо-С» Целью стало скопление техники и вооружений украинских боевиков, находящееся рядом с селом Богуславка.
«Потери противника составили до 20 боевиков, пять единиц техники, в том числе один грузовик с боеприпасами», — уточнил Сергей Зыбинский.
Успеха российским войскам также удалось добиться у села Песчаное — здесь истребитель Су-35 уничтожил станцию контрбатарейной борьбы, произведенную в США. А в районе села Берестовое расчет зенитного ракетного комплекса «Тор» сбил беспилотник «Фурия».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска разнесли в Донбассе два склада с боеприпасами ВСУ. Общие потери украинских боевиков за сутки составили около 380 человек.
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