Бойцы ВС РФ уничтожили до 20 боевиков ВСУ на купянском направлении ударом из РСЗО

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Игорь Рязов
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Реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Торнадо-С» одновременно выстрелили по скоплению украинских националистов у села Богуславка.

Бойцы ВС РФ уничтожили до 20 боевиков ВСУ на купянском направлении ударом из РСЗО

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Военнослужащие ВС РФ уничтожили до 20 боевиков ВСУ на купянском направлении в ходе удара из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил начальник пресс-службы группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

Удар был групповым — его одновременно нанесли расчеты РСЗО «Ураган» и «Торнадо-С» Целью стало скопление техники и вооружений украинских боевиков, находящееся рядом с селом Богуславка.

«Потери противника составили до 20 боевиков, пять единиц техники, в том числе один грузовик с боеприпасами», — уточнил Сергей Зыбинский.

Успеха российским войскам также удалось добиться у села Песчаное — здесь истребитель Су-35 уничтожил станцию контрбатарейной борьбы, произведенную в США. А в районе села Берестовое расчет зенитного ракетного комплекса «Тор» сбил беспилотник «Фурия».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска разнесли в Донбассе два склада с боеприпасами ВСУ. Общие потери украинских боевиков за сутки составили около 380 человек.

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