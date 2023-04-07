Российские войска разнесли в Донбассе два склада с боеприпасами ВСУ
Минобороны: ВС РФ уничтожили в ЛНР и ДНР два склада с боеприпасами ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Общие потери украинских боевиков за минувшие сутки составили около 380 человек.
Военнослужащие ВС РФ уничтожили на территории ДНР и ЛНР два склада с боеприпасами, принадлежащих боевикам ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«В районах населенных пунктов Ивановка Донецкой народной республики и Новолюбовка Луганской народной республики уничтожены два склада боеприпасов ВСУ», — рассказал генерал-лейтенант.
Он добавил, что в Херсонской области российские войска уничтожили командно-наблюдательный пункт подразделения украинской 126-й бригады территориальной обороны. Боевики оборудовали КНП рядом с селом Новоберислав.
Общие потери ВСУ за минувшие сутки составили 380 человек, а также множество автомобилей, БМП, самоходных артиллерийских установок и гаубиц. Кроме того, российская ПВО за сутки перехватила два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВКС России поразили пункт одесской морской охраны в Херсонской области. Потери противника составили 50 человек.
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