Общие потери украинских боевиков за минувшие сутки составили около 380 человек.

Военнослужащие ВС РФ уничтожили на территории ДНР и ЛНР два склада с боеприпасами, принадлежащих боевикам ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Ивановка Донецкой народной республики и Новолюбовка Луганской народной республики уничтожены два склада боеприпасов ВСУ», — рассказал генерал-лейтенант.

Он добавил, что в Херсонской области российские войска уничтожили командно-наблюдательный пункт подразделения украинской 126-й бригады территориальной обороны. Боевики оборудовали КНП рядом с селом Новоберислав.

Общие потери ВСУ за минувшие сутки составили 380 человек, а также множество автомобилей, БМП, самоходных артиллерийских установок и гаубиц. Кроме того, российская ПВО за сутки перехватила два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВКС России поразили пункт одесской морской охраны в Херсонской области. Потери противника составили 50 человек.