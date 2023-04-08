Дочь Даны Борисовой планирует уехать из России

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 137

Полине всего 15 лет, но решение по поводу отъезда при этом принято окончательно.

Дочь Даны Борисовой планирует уехать из России

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Дочь телеведущей Даны Борисовой планирует уехать из России. Об этом звездная мама рассказала в своих соцсетях.

Телеведущая пояснила, что желание 15-летней Полины связано с будущей профессией — девочка станет переводчиком и сейчас уже движется к этой цели. Несмотря на то, что до окончания школы остается целых два года.

«Кстати, часто спрашиваете о Полине, куда она пойдет после этого девятого выпускного класса? Однозначно, станет лингвистом-переводчиком», — отметила она.

Знаменитость добавила, что дочка изучает давно и сразу несколько иностранных языков, но упор делает на корейский. Возможно, студенческие годы Полина проведет именно среди носителей этого языка.

«Не исключаем, что и образование поедет получать туда», — заключила она.

Полина — единственная дочь телеведущей Даны Борисовой. Девочку она родила 15 лет назад от бизнесмена Максима Аксенова. Вместе молодые люди прожили около двух лет, так и не став официально мужем и женой. После между бывшими было много конфликтов насчет воспитания ребенка. Последние время бывшие выясняют еще и финансовые отношения — по мнению, знаменитости, мужчина всеми способами избегает материальных обязательств в отношении Полины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сестра Жанны Фриске не может связаться с племянником Платоном. 

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