Сестра Жанны Фриске не может связаться с племянником Платоном

Наталья Фриске мечтает увидеться со своим десятилетним племянником Платоном, но с мальчиком нет никакой связи. В день рождения мальчика сестра покойной Жанны Фриске решила напомнить о себе в надежде, что до племянника дойдет это сообщение.

«Мой маленький принц, с твоим днем рождения! „Тата“ очень любит тебя и никогда не забывает. Вспоминаю, как читала тебе сказки и учила тебя ходить, тебе сегодня уже десять, ты совсем взрослый, даже не верится, что так быстро время пролетело. Я все же надеюсь, что когда-нибудь, я тебя смогу поздравлять лично с днем рождения», — обратилась она к имениннику.

В подтверждение своей любви к племяннику Наталья также прикрепила архивное видео. На нем Платон еще делает первые шаги, и помогает ему в этом нелегком деле как раз любимая тетя. А рядом, за кадром, предположительно, находится звездная мама, Жанна Фриске. Наталья в этот момент хочет, чтобы та порадовалась за успехи сына. При этом просит племянника поздороваться с ней.

«Платош, скажи маме привет. Скажи, мама, я уже хожу…» — обращается она к мальчику.

Похоже, это один из немногих кадров, который сохранился в архиве семьи. И всем родным Жанны разве что остается его по многу раз пересматривать. Другой возможности видеть Платона ни у кого из них нет.

«Бабушка с дедушкой очень тоскуют по тебе, и я тоже. А младшая сестренка очень хочет познакомиться со своим старшим братом. Пишу это письмо и надеюсь, что кто-нибудь тебе это даст прочитать. Мы все тебя очень ждем», — добавила Наталья.

Подписчики, как всегда, не смогли промолчать на эту тему, отметив, как несправедливо поступает с близкими Жанны ее бывший возлюбленный и отец Платона Дмитрий Шепелев.

«Как же не справедливо он поступает. Так нельзя: бабушка с дедушкой должны видеть своего внука»;

«Да никто не даст прочитать, у Шепелева с головой беда…»;

«Платон растет, а родные бабушка, дедушка и самая родная тетя не видят его, не видят своего Платона. Что за не справедливость?» — недоумевают пользователи.

Другие надеются, что счастливое воссоединение обязательно произойдет, это лишь вопрос времени.

«Как мы все ждем этого воссоединения! И оно наступит! Верю!»;

«Кровь водой никогда не станет. Когда он станет взрослым, он обязательно сам к вам придет. Терпения вам всем, обязательно будут счастливые дни рядом с Платоном»;

«Все время расставит на свои места…»;

«Как грустно, что вы с ним совсем не видитесь. Я надеюсь, когда он повзрослеет, сделает выводы про то, какой у него отец», — пишут подписчики.

К слову, конфликт между родными Жанны Фриске и Дмитрием Шепелевым длится почти с самого рождения Платона. После того, как Жанны Фриске не стало в 2015 году, телеведущий окончательно оградил ребенка от общения с близкими певицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что отец Жанны Фриске пожаловался на невозможность видеться с внуком.