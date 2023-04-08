Гигантские потери: 370 боевиков ВСУ ликвидировано на донецком направлении за сутки

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Игорь Рязов
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ВСУ за сутки потеряли до 370 своих боевиков и наемников на донецком направлении

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Общие потери украинских националистов за 7 апреля составили до 600 человек. Также они лишились множества единиц бронетехники и трех складов с боеприпасами.

Боевики ВСУ понесли огромные потери на донецком направлении в минувшие сутки. За 24 часа там было уничтожено до 370 националистов и наемников, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«На донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожено до 370 украинских военнослужащих и наемников, три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — рассказал генерал-лейтенант.

Всего за 7 апреля потери ВСУ составили до 600 человек. Это существенно больше, чем в предыдущие дни. Кроме боевиков ВСУ, их бронетехники и артиллерии, российским войскам удалось три склада с боеприпасами противника в ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Минувшим днем 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили еще два склада с боеприпасами ВСУ в Донбассе. Тогда общие потери ВСУ за сутки составили 380 человек.

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