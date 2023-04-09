Киевский режим в это время пытается занизить количество погибших боевиков.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала российской спецоперации по защите Донбасса потеряли более 300 тысяч боевиков. Это число погибших и без вести пропавших, заявил отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Так он прокомментировал данные украинского военачальника Валерия Залужного.

«Залужный в разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марком Милли заявил, что 250 тысяч украинских военных погибли. Около 83 тысяч пропали без вести, из них примерно 60 тысяч, скорее всего, мертвы. Это дает примерное число в 315 тысяч погибших», — сказал он в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

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Он также отметил, что киевский режим намеренно пытается занизить свои потери. Всему виной — коррумпированность системы.

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