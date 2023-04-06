Когда? Си Цзиньпин назвал условие, при котором готов поговорить с Зеленским

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Рита Миронова
Рита Миронова 105

Reuters: Си Цзиньпин заявил о готовности к переговорам с Зеленским

Когда? Си Цзиньпин назвал условие, при котором готов поговорить с Зеленским

Фото: www.globallookpress.com / Li Xueren

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Президент Украины неоднократно просил председателя КНР о встрече. Почему ее так и не провели?

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал условия для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник из Франции, где в эти дни председатель КНР встречается с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

По итогам переговоров стало известно, что Си Цзиньпин готов пообщаться с Владимиром Зеленским по телефону. Однако подходящий момент для этого китайский лидер выберет сам.

«Когда позволят условия и время», — заявил Си.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Китай пообщаться с РФ по поводу конфликта на Украине. Французский лидер считает, что именно КНР сможет оказать влияние на ход ситуации.

О желании провести переговоры с Си Цзиньпином Зеленский заявил после того, как лидер КНР посетил Россию. В ходе государственного визита глава Китая провел переговоры с Владимиром Путиным и предложил свой мирный план из 12 пунктов для урегулирования украинского кризиса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Си Цзиньпин призвал к возобновлению переговоров по Украине.

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