Президент Украины уже в мае может посетить ФРГ, где ему планируют вручить премию Карла Великого.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала планы Зеленского посетить Германию. Президент Украины может приехать в ФРГ в мае, как сообщила немецкая газета Bild am Sonntag.

«К своим потянулся», — написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Владимира Зеленского могут наградить премией Карла Великого. Захарова предрекла «фотографии века», на которых немцы награждают украинского президента за античеловечные преступления: братоубийственную бойню, отмену всего русского и снос памятников победителям Третьего рейха.

По словам Марии Захаровой, 80 лет немцам не получилось реализовать свой план, поэтому теперь они внесли коррективы и вместе с Зеленским строят новую Европу, поручая ему все задачи, как главному исполнителю. А все награды, которые сейчас вручают президенту Украины, в МИД РФ назвали кровавыми.

«Польский орден Белого орла, премия Карла Великого. Gut, Waldemar, gut („Хорошо, Владимир, хорошо“ — Прим. ред.)» — резюмировала представитель МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вице-канцлер ФРГ прибыл на Украину с визитом.