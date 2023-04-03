Держали в секрете: вице-канцлер ФРГ прибыл на Украину с визитом

Хабек заявил, что его визит сигнал того, что Европа видит в Киеве сильного экономического партнера.

Вице-канцлер и министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек прибыл на Украину. Об этом сообщает издание Bild.

Известно, что политик уже находится в Киеве с делегацией представителей деловых кругов ФРГ.

Возможной темой переговоров должны стать восстановление Украины и сотрудничество в энергетической сфере.

По словам самого Хабека, данный визит — сигнал того, что Европа видит в Украине сильного экономического партнера, а также готова оказать стране помощь.

В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский в своем блоге написал о планах начать переговоры о вступлении страны в ЕС уже в 2023 году. Он напомнил, что еще год назад Киев подал заявку на членство и даже получил статус кандидата. По его мнению, европейские лидеры уже видят Украину в составе ЕС.

После этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что Украина, в принципе, уже стала членом семьи организации, просто нужно еще немного времени для того, чтобы институционализировать это решение.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем премьер Японии Кисида срочно примчался в Киев.