Йенс Столтенберг без стеснения дал понять Хельсинки, кто всем заправляет в Североатлантическом альянсе, прямо во время торжественной церемонии по случаю расширения военного блока.

Западная пресса писала статьи, в которых выстраивала героический образ Дарьи Треповой, на фоне торжественных реляций по поводу вступления Финляндии в НАТО. Интересную логику нам пытаются навязать — теракт в Петербурге — это антивоенная акция. Расширение военного альянса — это шаг к укреплению мира.

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Не кажется ли вам что эти идеологи недавно перечитывали Оруэла? «Война — это мир». А НАТО тогда «самая миролюбивая организация». С момента создания альянса США в одиночку или вместе с союзниками провели более 120 военных операций по всему миру. Истинные пацифисты. И давайте без иллюзий про «альянс равных». Уже в момент вступления Финляндии показали, кто в доме хозяин.

«Я как генеральный секретарь организации с большой радостью от имени всех членов альянса могу передать вам формальное приглашение для вступления республики Финляндия. А теперь вы свое заявление передайте, пожалуйста, на хранение правительству США. Его представляет сегодня госсекретарь Энтони Блинкен», — сказал на церемонии генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Финляндия стала 31-м членом НАТО. В этой новости на Западе делают упор на то, что приграничная с Россией страна вошла в альянс. А мне кажется, важнее как раз порядковый номер. 31-й член НАТО! Расширение на восток продолжается. За семь десятков лет получается или четвертая, или пятая волна расширения — смотря как считать. Паникеры скажут, что теперь от границы НАТО до Петербурга всего 150 километров по прямой. Но Нарва еще ближе, а Эстония уже 20 лет как в НАТО. И что?

Вопрос о вступлении Финляндии был из разряда: когда же вы уже оформите свои отношения? С 1994 года Хельсинки участвует в различных программах и миссиях альянса. Два финских солдата даже погибли в Афганистане. В финской армии за редким исключением вся техника уже давно от НАТО. В Хельсинки сохраняли нейтралитет до последнего — понимая, что прежде десятилетиями Финляндия была мостиком между Вашингтоном и Москвой. А теперь становится фронтиром, передовой или в лучшем случае призаборной территорией.

Каким будет ответ? Смотря, что там разместят. Но Ленинградский военный округ возрождается. Печально, что отныне все межграничные отношения с Финляндией воспринимаются через эти четыре буквы. Раньше соседи были просто «горячие финские парни». А теперь — солдаты НАТО. Надеюсь, вы понимаете, что боевые действия против Североатлантического альянса, если что, будут вестись всеми силами и средствами. Тут уж плюс-минус страна роли не играет.

В самом альянсе все это прекрасно понимают, поэтому и не вводят до сих пор войска на Украину. Киеву, несмотря на все посылы, в отличие от Хельсинки не светит место на Брюссельской лужайке. А что будет после окончания спецоперации и куда пойдет Украина — это из разряда гадания на кофейной гуще, мы занимаемся реальными процессами, которые происходят здесь и сейчас.