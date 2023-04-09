Портрет нового террориста: почему Дарья Трепова напрасно строит образ жертвы СБУ

Убийство Владлена Татарского очень похоже на другое преступление — подрыв автомобиля Дарьи Дугиной. Что общего между совершившими эти теракты женщинами?

Не прекращаются обстрелы мирных кварталов. На этой неделе снова под ударом был Донецк, во время артналета в четверг погибло девять человек и более десяти было ранено. Потом были еще прилеты, в том числе по рынку. Никаких военных объектов рядом нет и в помине. Запугать Донбасс Киеву не удастся — уже девять лет пугают. У жителей Донецка отношение к Украине вполне определенное — никаких иллюзий и сантиментов.

Убийство Владлена Татарского

Одним из самых ярких голосов Донбасса был Максим Фомин, более известный под своим творческим псевдонимом Владлен Татарский. Он встал на защиту родного края еще в 2014-м. Воевал, был ранен, снова вернулся в строй. За глубину взглядов на фронте его называли «Профессор». Редкий позывной для рядового.

В последние годы чаще брал в руки не автомат, а видеокамеру и микрофон. Был военкором и публицистом, написал три книги — о своей малой родине и о России. Его взорвали. Подло — во время встречи с читателями в Петербурге. Бомбу принесла 26-летняя Дарья Трепова — недоучившаяся студентка, феминистка, из либералов.

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Она несколько недель втиралась в доверие к Владлену. Все под контролем украинской разведки. Сценарий — как и в теракте против журналистки Дарьи Дугиной. Ее убийца — украинский агент Вовк — выдавала себя за патриотку. Отличие террористки Вовк от террористки Треповой только в том, что последнюю кураторы использовали и кинули. Она уверяет, что не знала о бомбе. Скорее всего, врет. Но по большому счету это неважно. Она хотела зла военкору и боролась с «Русским миром».

Вербовка российских оппозиционеров для терактов — новый этап в работе украинской разведки. Значит ли это, что каждый либерал — потенциальный предатель? Едва ли. Все-таки от протеста до убийства не каждый способен сделать шаг. Возможно, пример Дарьи Треповой даже заставит еще раз кого-то задуматься — что такое Родина и кто против нее сейчас сражается.

Владлен Татарский был похоронен в Москве с воинскими почестями. Над могилой прогремели оружейные залпы, был исполнен гимн России. Посмертно указом президента он был награжден орденом Мужества. Максим Фомин не был ангелом, но был истинным патриотом, отдавшим за Россию жизнь. И мы должны это помнить. Все что известно о ходе расследования теракта к этой минуте, расскажет корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Хроника теракта в кафе Петербурга

Испуганная, постоянно бормочущая что-то себе под нос — такой Дарья Трепова, предполагаемая исполнительница теракта в Петербурге, предстала перед судом. А вот так уверенно всего пару дней назад она несла смертельный «подарок» для Владлена Татарского. Так невозмутимо вручила его, словно не зная, что внутри. Но рядом сесть не рискнула. А когда журналист взял в руки пакет, видно ее реакцию — она закрыла лицо, словно чего-то ожидала.

Владлен Татарский, он же Максим Фомин, погиб на месте. Более 40 человек пострадали. Организаторы теракта явно знали, что на встрече будет много ни в чем не повинных людей. Собственно, на то и был расчет — по всем террористическим канонам.

Взрыв прогремел в 18:15. Почти сразу камеры телефонов посетителей кафе, которые выбежали на крыльцо, фиксируют Дарью Трепову. Она стоит здесь же, спокойно чего-то ждет. Вероятно, такси. Затем отправляется на свою съемную квартиру, которую арендовала в десяти минутах на Васильевском острове. Самый короткий путь от кафе до квартиры — всего 580 метров. Там Дарья переодевается, резко укорачивает длину волос, собирает чемоданы и снова вызывает такси. Несколько часов она кружит по Петербургу. Наконец, в 23 часа машина привозит ее на квартиру знакомого. Здесь ее и задержали.

— Что ты сделала?

— Я принесла статуэтку, которая взорвалась.

Обвиняемая в петербургском теракте Дарья Трепова сотрудничает со следствием

Расследование убийства Владлена Татарского

А дальше открывались все новые детали, буквально кричащие о том, что каждый шаг Треповой курировали украинские спецслужбы. И что она прекрасно знала, на что идет и что несет.

«Речь идет об уровне руководства СБУ и ГУР. Возможно, каком-то чиновнике среднего звена в союзной для ГУР и СБУ структуре MI6. Но ответственность за это все равно несет весь киевский режим», — прокомментировал руководитель Центра политического анализа Павел Данилин.

Западная методичка отработана. Летом похожим способом убили Дарью Дугину. Тогда террористка Наталья Вовк не меньше месяца выслеживала жертву, втиралась в доверие. Трепова действовала по той же схеме.

«Это очень серьезная спецоперация — с внедрением агента, с проработкой сроком не один месяц, с финансированием этого агента, с передачей ему взрывчатки», — рассказал политолог Юрий Кот.

Трепова посещала встречи с Татарским в других городах, выкупила Telegram-канал с множеством подписчиков, стала писать в нем про спецоперацию, про наших бойцов. Пришла в магазин патриотической литературы. И не с пустыми руками — принесла открытки, предложила продавать их, а деньги отдавать на гуманитарную помощь.

«Она всего два раза приходила — 3 и 27 числа. Принесла сами открытки и купила здесь несколько предметов», — вспомнила управляющая книжной лавкой Ася Сопут.

Именно поэтому подозреваемая не выглядит бедной овечкой, какой пытается себя сейчас выставить. Она прекрасно знала, с кем имеет дело и во что это может вылиться. Потому даже имя себе выдумала — представлялась Настей. Так ее знал и Татарский.

Портрет нового террориста

Вот он портрет нового террориста — золотая медалистка, бросившая учебу на пятом курсе. После того как ударилась в радикальный феминизм и поддержку запрещенного в России ФБК*, сторонница ЛГБТ, участница несанкционированных митингов, где ее вместе с мужем задерживала полиция. Муж, кстати, сейчас за границей.

Она так и осталась бы никому не известной, если бы ее не поманили в Киев — в украинское СМИ. По крайней мере, Дарья пытается убедить следователей в этом. Говорит что, думала, будто внутри статуи прослушка.

Главное управление разведки Минобороны Украины и СБУ под крылом американских спецслужб действуют по схожей схеме других запрещенных террористических организаций, которые сами же и взрастили, — Аль-Каеды** и ИГИЛ**. Только украинские вербовщики мотивируют свой расходный материал не религией и войной с иноверцами, а борьбой во славу западных ценностей и такой же демократии.

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«Почерк абсолютно стандартный для террористов и террористов ИГИЛ. Это не какая-то случайная акция, когда террорист из ИГИЛ, условно говоря, садится за грузовик и совершает наезд на какую-то толпу. Здесь была более сложная ситуация: человеку подготовили легенду, его внедряли специально», — отметил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

Обещают не райские кущи и гурий, но поддержку, деньги, вывоз за границу. Как и в первом случае — все это ложь.

«А то, что ты расходный материал и ценности для спецслужб никакой не представляешь, — ты поймешь позже, если останешься жив. Можно было бы при желании обеспечить ей прикрытие и уход, этого не было сделано. Все рассчитывали, что она уйдет на небо вместе с теми, кто был в этом кафе», — объяснил российский сенатор Сергей Колбин.

Во время допроса Трепова призналась, что читала много украинских Telegram-каналов. Якобы там и предложили работу. Правда, перед этим надо было пройти тест на профпригодность, выполняя мелкие поручения и получая за это мелкие суммы. Но в арсенале украинских вербовщиков есть не только промывка мозгов и подкуп. Другие инструменты — тоже, кстати, подсмотренные у старших товарищей — шантаж, угрозы, насилие.

Естественно, в своих речах в содеянном будет раскаиваться и Дарья Трепова. Только вряд ли ей это поможет. Как и другим террористам.

* — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** — запрещенные в РФ террористические организации.