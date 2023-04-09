От аллергии до дегидратации: чем опасно теплое весеннее солнце

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 40

Весеннее солнце может спровоцировать развитие дегидратации и аллергии

От аллергии до дегидратации: чем опасно теплое весеннее солнце

Фото: www.globallookpress.com / Christian Charisius

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Кажется, что с приходом тепла здоровье только «расцветает». Но какие опасности могут поджидать людей на самом деле?

Весна — это время года, когда солнце становится ярче и теплее, и многие люди начинают проводить больше времени на свежем воздухе. Однако не все знают о том, что весеннее солнце может быть опасным для здоровья. эксперты медики советуют обратить внимание на несколько основных проблем и способы защиты от неприятных «сюрпризов».

UF-излучение

Весеннее солнце может содержать больше ультрафиолетового (УФ) излучения, чем зимнее солнце. УФ-излучение может привести к ожогам от солнца, раздражению кожи и повреждению ДНК в клетках кожи. Длительное воздействие УФ-излучения может также увеличить риск развития рака кожи.

Очки

Весеннее солнце может быть ярче и светлее, чем зимнее, поэтому носить солнцезащитные очки становится необходимостью. Несоответствующие очки могут привести к утомлению глаз, головным болям и повреждению сетчатки глаз.

Дегидратация

Весеннее солнце также может привести к повышенной температуре тела и потере жидкости из организма. Дегидратация, в свою очередь, может спровоцировать усталость, головные боли, тошноту и даже реальному обезвоживанию.

Аллергии

Весеннее солнце провоцирует бурный рост растений и их размножение. В частности, повышенный уровень пыльцы, которая может вызывать аллергические реакции. Аллергии могут привести к заложенности носа, кашлю, чиханию и другим симптомам.

Как защитить себя от весеннего солнца?

Чтобы защитить себя от вредного воздействия весеннего солнца, следуйте этим простым советам:

  • Носите солнцезащитные очки с ультрафиолетовой защитой;
  • Наносите солнцезащитный крем с высоким уровнем защиты от УФ-излучения;
  • Пейте достаточное количество воды, чтобы избежать дегидратации;
  • Избегайте пребывания на солнце в самое яркое время дня;
  • Носите защитную одежду, чтобы защитить кожу от УФ-излучения;
  • Если вы страдаете от аллергии, обратитесь к врачу, чтобы получить соответствующее лечение и советы.

Весеннее солнце может быть вредным для здоровья, но с помощью правильной защиты вы можете наслаждаться этим прекрасным временем года, не нанося вреда своему здоровью, пишет Дзен-канал «Русская семерка».

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