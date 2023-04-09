Зеленский случайно проболтался о судьбе Украины: кому — чего?

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 90

Зеленский в Варшаве мог случайно проговориться о будущем союзе Украины и Польши

Зеленский случайно проболтался о судьбе Украины: кому — чего?

Фото: Reuters / ALEKSANDRA SZMIGIEL

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В политических кулуарах Незалежной всерьез обсуждают возможность воссоздания Речи Посполитой.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Польшу случайно раскрыл планы Киева и Варшавы создать антироссийский альянс по окончании боевых действий. Об этом сообщил политолог Руслан Бортник изданию «Страна.ua».

По словам Бортника, речь идет о сценарии, при котором Украине не удастся вступить в Евросоюз и НАТО. В этом случае может произойти расширение так называемого Люблинского треугольника, в который входят Киев, Варшава и Вильнюс, и создание нового политического образования с привлечением Латвии, Эстонии и Молдавии.

Политолог заявил, что за дальнейшее сближение Украины и Польши выступает общественность обеих стран, а социально-экономическая интеграция уже достигла беспрецедентных масштабов.

В связи с этим разговоры о воссоздании Речи Посполитой не удивляют, а заявление Зеленского об отсутствии в будущем границ между Польшей и Украиной только «подливает масла в огонь», отметил Бортник.

В ходе визита в Польшу 5 апреля Зеленский заявил, что между Украиной и Польшей в будущем не будет «политических, экономических и исторических» границ. По словам лидера Незалежной, украинцы и поляки будут счастливы вместе после победы в спецоперации, для чего их странам нужно еще немного постараться и «пройти бок о бок».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бежавшие в Польшу украинцы убедили жителей республики в необходимости денацификации Украины.

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