В Польше заявили, что украинские беженцы убедили их в необходимости денацификации

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 33

Myśl Polska: поведение украинцев убедило поляков в необходимости денацификации

В Польше заявили, что украинские беженцы убедили их в необходимости денацификации

Фото: www.globallookpress.com / Dominika Zarzycka

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Граждане Польши испытали настоящий шок, столкнувшись с поведением приехавших из Незалежной.

Бежавшие в Польшу украинцы убедили жителей республики в необходимости денацификации. Такое мнение выразил обозреватель местной газеты Myśl Polska по имени Конрад Ренкас.

Он утверждает, что на многих поколениях украинцев остался серьезный след государственного культа нацистских деятелей. Например, Степана Бандеры или Романа Шухевича.

«Этим людям был причинен ужасный вред: их воспитывали в ненависти к соседям, к этническим и религиозным меньшинствам и ко всем, не разделяющим культ. Украина — это территория, где абсолютно необходима денацификация», — говорит Ренкас.

Также журналист добавил, что для стран Европы, куда едут граждане Украины, существует экзистенциальная и экономическая угроза, а также конфронтация с врагом — нацизмом. Автор статьи задается вопросом: «А сможем ли мы себя защитить?».

С 2022 года в Польшу прибыли сотни тысяч украинцев. Их всегда радушно принимали, помогали во всем и сочувствовали. Однако культурные и исторические различия все-таки дали о себе знать. По словам Ренкаса, поляки испытали настоящий шок, столкнувшись с менталитетом украинцев.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Владимир Зеленский рассказал о совместном будущем Украины и Польши.

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