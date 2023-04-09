«Верить или нет»: Лариса Долина призналась в любви к оккультизму и мистике

Знаменитость считает себя через чур дотошной, поэтому пустыми предсказаниями ее не удивить — во всем она пытается докопаться до сути.

Российская певица Лариса Долина рассказала 5-tv.ru о своем отношении к мистике и магам, заглядывающим в будущее. По словам артистки, она не припомнит, чтобы обращалась к мастерам оккультных наук в своей жизни, однако сверхъестественное ее очень привлекает.

«Знаете, как-то не понимаю, верить или нет. Хотя очень увлекаюсь мистикой», — прокомментировала Долина за кулисами музыкального концерта «Удачные песни», который 8 апреля состоялся на Live Арене.

Исполнительница объяснила, что она предпочитает смотреть фильмы в жанре фэнтези. Она отметила, что мистика привлекает ее не с точки зрения погружения в процесс. Для нее интереснее техническое оснащение — какими способами режиссерам удается ввести зрителя в заблуждение, ведь в этом и есть магия.

Стоит отметить, что Лариса Долина не далека от изучения астрологии. В завершение беседы она парировала, что относится к представителям земных знаков зодиака — назвала себя Девой, причем очень «дотошной».

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