Приворожила? Рэпер Pharaoh собрался жениться на ведьме из «Битвы Экстрасенсов»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 99

Рэпер Pharaoh намекнул на помолвку с финалисткой шоу «Битва Экстрасенсов» Соней Егоровой

Приворожила? Рэпер Pharaoh собрался жениться на ведьме из «Битвы Экстрасенсов»

Фото: Ковалев Петр / ТАСС

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Новая публикация исполнителя явилась громом среди ясного неба для поклонниц. Неужели можно поздравить его с началом семейной жизни?

Рэпер Pharaoh (Глеб Голубин) сообщил о помолвке. В своей социальной сети певец опубликовал снимок, на котором поверх его руки лежит женская. Никаких вразумительных подписей — лишь говорящие за себя драгоценные металлы и бриллианты на безымянных пальцах.

В сети сразу вычислили жену знаменитости. Схожая фотография появилась в аккаунте финалистки «Битвы экстрасенсов» Сони Егоровой. Пользователи сети не понимают, верить ли в происходящее и почему Pharaoh не объявил о помолвке официально.

Соня Егорова и Pharaoh намекнули на свадьбу; Фото: Instagram* / sonya_egorova; Instagram* / coldsiemens

Поклонники считают, что медиум действительно могла стать избранницей певца. Егорова посещала концерты Глеба и всячески поддерживала его последнее время. Сайт StarHit пишет, что об отношениях пары стало известно еще осенью. Музыкант и ведьма не скрывали возникнувшую между ними связь.

В сети считают, что женой рэпера стала звезда «Битвы экстрасенсов»; Фото; Instagram* / sonya_egorova

Ранее Голубин состоял в отношениях с Алесей Кафельниковой, дочерью известного российского теннисиста. После их расставания поклонники улавливали посвященные ей строки в треках автора. Примечательно, что пара воссоединялась, однако вскоре стало известно, что модель выходит замуж. Кафельникова родила дочь другому мужчине и вернулась в модельный бизнес. Остается порадоваться за Фараона, который обрел счастье с новой возлюбленной.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Кафельникова не общается со своим известным бывшим.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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