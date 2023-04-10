Ювелирная работа: хирурги провели сложную операцию по извлечению пули из сердца бойца

Уже в ближайшие дни пациент сможет ходить.

Врачи Центрального военно-клинического госпиталя (ЦВКГ) имени Вишневского провели уникальную операцию — извлекли из сердца раненого в ходе спецоперации военнослужащего пулю. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Операцию лично проводил начальник центра кардиохирургии Александр Лищук.

«Обнаружили пулю в левом желудочке, которая прошла через легкое. Она, разорвав часть левого желудочка, была припаяна к нему и перикарду. Рядом проходили крупные сосуды, но пуля их не задела, поэтому пациент остался жив», — рассказал Лищук.

Бойцу повезло оказаться в стенах этого госпиталя. В гибридной операционной проводятся хирургические вмешательства любой сложности. Она оборудована современной медицинской аппаратурой. Кроме того, там возможно делать сразу несколько операций. Что касается бойца, то операция прошла успешно. В ближайшие дни пациент уже сможет ходить.

«Сердце восстановлено, работа хорошая, завтра пациент уже будет ходить», — отметил Лищук.

К слову, ЦВКГ имени Вишневского проводит до пяти тысяч сложнейших операций ежегодно. Полторы тысячи из них — это операции на открытом сердце. Врачи постоянно спасают жизни наших военнослужащих.

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