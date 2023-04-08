Частичка души и сердца: врач из Рубежного спасла жителей города от голода, открыв пекарню

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 387

Врач-рентгенолог из Рубежного спасла жителей города от голода, открыв пекарню

Фото, видео: 5-tv.ru

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За первый год работы производства пекарня увеличила количество изготавливаемых буханок хлеба с 300 до полутора тысяч. Теперь там готовят разные сорта и даже булочки.

В связи с возникшей прошлой весной проблемой с продовольствием в городе Рубежный в Луганской народной республике (ЛНР) местная жительница — врач-рентгенолог Анастасия — не побоялась и открыла собственную пекарню, чтобы накормить город. О том, как она начинала этот путь и с какими трудностями медику пришлось столкнуться, узнал корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков.

«Условия, в которых приходится работать рубежанским пекарям, мягко говоря, сложные. Вот мне приходится по городу передвигаться в бронежилете, конечно, в целях безопасности. Но, тем не менее, работа не прекращается», — рассказывает журналист.

Так, в ходе интервью Анастасия вспомнила, что вместе с идеей открыть пекарню у нее и мыслей не было переставать лечить жителей города. Сегодня она совмещает два дела. И оба — благородные.

«У нас были военные действия, город не получал хлеба, не было обеспечения продуктами. Поэтому пришла идея открыть пекарню, потихонечку запустить», — вспоминает девушка.

Потихоньку она стала запускать производство. За помощью женщина обратилась к коменданту, хотя никто и не верил в осуществление идеи. Он, в свою очередь, отдал здание под производство. Там были поставлены газовые печи, набран небольшой штат сотрудников, и процесс пошел.

«Они выпекали потихонечку хлеб. На тот момент мы выпекали где-то до 300 буханок в день», — поделилась Анастасия.

Для города такой объем был совсем мал. Бывало, что жители даже дрались за хлеб, поскольку многие брали по несколько буханок, чтобы передать родным своим и соседям. Тогда Анастасия приняла решение расширить производство. За помощью она обратилась к «Народному фронту». Теперь в пекарне достаточно муки для приготовления хлеба — объемы производства были увеличены до полутора тысяч штук. Кроме того, за первый год удалось и ассортимент расширить — появилось больше сортов хлеба и даже булочки.

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