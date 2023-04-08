Частичка души и сердца: врач из Рубежного спасла жителей города от голода, открыв пекарню
Врач-рентгенолог из Рубежного спасла жителей города от голода, открыв пекарню
Фото, видео: 5-tv.ru
За первый год работы производства пекарня увеличила количество изготавливаемых буханок хлеба с 300 до полутора тысяч. Теперь там готовят разные сорта и даже булочки.
В связи с возникшей прошлой весной проблемой с продовольствием в городе Рубежный в Луганской народной республике (ЛНР) местная жительница — врач-рентгенолог Анастасия — не побоялась и открыла собственную пекарню, чтобы накормить город. О том, как она начинала этот путь и с какими трудностями медику пришлось столкнуться, узнал корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков.
«Условия, в которых приходится работать рубежанским пекарям, мягко говоря, сложные. Вот мне приходится по городу передвигаться в бронежилете, конечно, в целях безопасности. Но, тем не менее, работа не прекращается», — рассказывает журналист.
Так, в ходе интервью Анастасия вспомнила, что вместе с идеей открыть пекарню у нее и мыслей не было переставать лечить жителей города. Сегодня она совмещает два дела. И оба — благородные.
«У нас были военные действия, город не получал хлеба, не было обеспечения продуктами. Поэтому пришла идея открыть пекарню, потихонечку запустить», — вспоминает девушка.
Потихоньку она стала запускать производство. За помощью женщина обратилась к коменданту, хотя никто и не верил в осуществление идеи. Он, в свою очередь, отдал здание под производство. Там были поставлены газовые печи, набран небольшой штат сотрудников, и процесс пошел.
«Они выпекали потихонечку хлеб. На тот момент мы выпекали где-то до 300 буханок в день», — поделилась Анастасия.
Для города такой объем был совсем мал. Бывало, что жители даже дрались за хлеб, поскольку многие брали по несколько буханок, чтобы передать родным своим и соседям. Тогда Анастасия приняла решение расширить производство. За помощью она обратилась к «Народному фронту». Теперь в пекарне достаточно муки для приготовления хлеба — объемы производства были увеличены до полутора тысяч штук. Кроме того, за первый год удалось и ассортимент расширить — появилось больше сортов хлеба и даже булочки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актер Антон Шагин передавал российским солдатам в зону спецоперации снаряжение.
- 8 апр
- Кошмар для пяти стран: в Сеть утекли новые секретные данные США по Украине
- 8 апр
- Минобороны РФ: Киев готовит провокацию с химоружием в Сумской области
- 8 апр
- В США предсказали исход возможного наступления ВСУ
- 7 апр
- Сенатор Бондарев спрогнозировал возможные сроки наступления ВСУ
- 7 апр
- Российские войска разнесли в Донбассе два склада с боеприпасами ВСУ
- 7 апр
- Блинкен рассекретил сроки начала контрнаступления ВСУ
- 6 апр
- Две главные тактики: раскрыты методы ведения боя украинских террористов
- 6 апр
- Жесткие удары по ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
- 4 апр
- На запорожском направлении ВС РФ уничтожили несколько десятков наемников
- 4 апр
- Украинские боевики ударили по Донецку 20 ракетами из РСЗО
Читайте также
55%
1.73 90.29
2.16
Нашли ошибку?